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Vali Kartal, muhtarlarla bir araya geldi

Vali Kartal, muhtarlarla bir araya geldi
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Uşak Valisi Serdar Kartal, kentte görev yapan merkez ilçe köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Uşak Valisi Serdar Kartal, kentte görev yapan merkez ilçe köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Gerçekleştirilen buluşmada muhtarlarla sohbet eden Vali Kartal, köylerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alarak muhtarların ilettiği talep ve önerileri dinledi. Vatandaşlara sunulan hizmetlerin daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesi amacıyla yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

Muhtarların vatandaşlarla kamu kurumları arasında önemli bir görev üstlendiğini ifade eden Vali Kartal, sahip oldukları bilgi, birikim ve saha tecrübesinin yerel hizmetlerin planlanması ve vatandaşların ihtiyaçlarının doğru şekilde tespit edilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Vatandaşların ihtiyaç ve taleplerinin hızlı ve etkin şekilde karşılanmasının öncelikleri arasında bulunduğunu kaydeden Vali Kartal, kamu kurumları ile muhtarlar arasındaki güçlü iletişim ve koordinasyonun hizmetlerin vatandaşlara zamanında ulaştırılmasına önemli katkı sağladığını ifade etti.

Devlet ile millet arasında köprü vazifesi gören muhtarlarla yakın iletişim içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirten Vali Kartal, köylerin ihtiyaçlarının imkanlar doğrultusunda çözüme kavuşturulması için ilgili kurumların çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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