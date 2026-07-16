Haberler

Kartalkaya'daki otel yangınında ölenlerin yakınları, Ankara'ya ulaştı

Kartalkaya'daki otel yangınında ölenlerin yakınları, Ankara'ya ulaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınında hayatını kaybedenlerin yakınlarının başlattığı '78 Can İçin Adalet Yürüyüşü', 6. günde Ankara'nın Kahramankazan ilçesine ulaştı. CHP'li Murat Emir ailelere destek verdi.

KARTALKAYA'daki Grand Kartal Otel yangınında hayatını kaybedenlerin yakınları, Bolu'dan başlattıkları yürüyüşte Ankara'ya ulaştı.

Grand Kartal Otel yangınında yakınlarını kaybedenlerin başlattığı '78 Can İçin Adalet Yürüyüşü'nde, aileler Ankara'nın Kahmramankazan ilçesine ulaştı. 6'ncı günde yürüyüşü sürdüren ailelere, CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, destek verdi. Emir, yürüyüşün sadece bir adalet yürüyüşü değil insanlık yürüyüşü olduğunu söyleyerek, "Kartalkaya yangınının nasıl olduğuna, nasıl önlenemediğine, ihmaller zincirine, kasten adam öldürmeye varabilecek; görevlilerin vurdumduymazlığına, sonrasında bakanlığın kendisini aklamak için her türlü hukuksuzluğun peşinde koşmasına baktığınızda, aslında bunun bir yürekleri parçalayan bir cinayet olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu nedenle bu hukuk mücadelesi aynı zamanda bir insanlık mücadelesi ve Türkiye'nin turnusolüdür" dedi.

Yürüyüşte yer ailelerin 18 Temmuz'da Ulus'taki Zafer Anıtı önünde basın açıklaması yapması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haluk Levent'in kardeşi de işin içinde! Ahbap'a yapılan bağış paraları bakın nerelere akıyormuş

Bir rezilliği daha ifşa oldu! Bağış parasıyla kardeşe kıyak

İran Devrim Muhafızları: Ürdün'deki ABD komuta ve kontrol merkezi balistik füzelerle vuruldu

Trump'ı çıldırtacak gelişme! Hepsi imha edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye'nin sırasına şaşıracaksınız

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?
Kozan'da bamya hasadı başladı, tarlada kilosu 150 TL

4 ay hasat bitmiyor, kilosu tarlada 150 TL
Arjantin finale çıktı ama sevinci kursağında kalabilir

Arjantin finale çıktı ama sevinci kursağında kalabilir
Nasuh Mahruki hakkında '15 Temmuz' paylaşımı nedeniyle gözaltı kararı

15 Temmuz paylaşımı nedeniyle hakkında gözaltı kararı verildi

Yargıtay son noktayı koydu: Hasta eşe bakmamak boşanma sebebi sayıldı

Nikahtan hemen önce o soru boşuna sorulmuyor: Boşanma sebebi oldu
Ne Yürüyüş ne de İstiklal! İşte Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin ismi

Ne Yürüyüş ne de İstiklal! İşte kuracağı yeni partinin ismi

Nissan, 34 yıllık efsane modelini üretimden kaldırıyor

Otomotiv devi 34 yıllık efsane modelini üretimden kaldırıyor