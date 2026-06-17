Bakan Kurum, AK Parti Kartal İlçe Başkanı Göksoy ile görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Kartal İlçe Başkanı Haydar Göksoy ile bir araya geldi.

Bakan Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmede, ilçede uzun süredir beklenen önemli bir adımı daha hayata geçirdiklerini belirtti.

Kurum, "Yukarı Mahalle, Kordonboyu Mahallesi ve Petrol-İş Mahallesi'nde yaklaşık 135 bin metrekarelik riskli alana ilişkin imar planlarını onayladık. Mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını çözüme kavuşturacak, Kartal'daki kentsel dönüşüm sürecini de hızlandıracak bu adımın ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.