Haberler

İstanbul'un göbeğinde bayrağımıza saldırı! Herkes Ali Yerlikaya'yı etiketliyor

İstanbul'un göbeğinde bayrağımıza saldırı! Herkes Ali Yerlikaya'yı etiketliyor Haber Videosunu İzle
İstanbul'un göbeğinde bayrağımıza saldırı! Herkes Ali Yerlikaya'yı etiketliyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un Kartal ilçesinde bir iş yerinde asılı Türk bayrağına yönelik saldırı görüntüleri tepki çekti. Görüntülerde, bir grubun bayrağı koparıp yere attığı görülüyor.

  • İstanbul Kartal'da bir iş yerinde asılı Türk bayrağı, bir grup tarafından bulunduğu yerden koparılıp yere atıldı.
  • Güvenlik kamerası görüntüleri tepki çekerken, videoyu izleyenler emniyet ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı etiketledi.
  • Bazı kullanıcılar bayrağa saygısızlık, provokasyon ve düşmanlık olarak yorumladı.

İstanbul Kartal'da bir iş yerinde asılı Türk bayrağı, bir grup tarafından hedef alındı. Görüntülerde grubun bayrağı bulunduğu yerden koparıp yere attığı anlar yer aldı.

EMNİYET VE ALİ YERLİKAYA'YI ETİKETLEDİLER

Güvenlik kamerası görüntüleri tepki çekerken videoyu izleyenler emniyet ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı etiketledi.

"BU NE CÜRRET"

Bazı kullanıcılar ise, "Bu ne cürret!", "Bayrağa saygısızlığın gereği yapılmalı", "Bu bir provokasyon değil, düpedüz düşmanlıktır." gibi yorumlar yaptı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

Emeklinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da Can Armando Güner krizi! Genç futbolcu Almanya'ya dönüyor

Galatasaray'da büyük kriz! Transfer edilen futbolcu geri gidiyor
Galatasaray'ın eski yıldızı futbola başladığı yere geri döndü

Galatasaray'ın eski yıldızı futbola başladığı yere geri döndü
Tarihi çöküş! Bugün yaşanan gelişme komşudaki ateşi körükleyecek

Tarihi çöküş! Bugün yaşanan gelişme komşudaki ateşi körükleyecek
Aldatıldığını iddia eden koca, imalı paylaşım yapıp kurşun yağdırdı

Aldatıldığını iddia eden koca, imalı paylaşım yapıp kurşun yağdırdı
Galatasaray'da Can Armando Güner krizi! Genç futbolcu Almanya'ya dönüyor

Galatasaray'da büyük kriz! Transfer edilen futbolcu geri gidiyor
Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi
Böyle evlat olmaz olsun! Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu

Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu