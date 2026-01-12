İstanbul'un göbeğinde bayrağımıza saldırı! Herkes Ali Yerlikaya'yı etiketliyor
İstanbul'un Kartal ilçesinde bir iş yerinde asılı Türk bayrağına yönelik saldırı görüntüleri tepki çekti. Görüntülerde, bir grubun bayrağı koparıp yere attığı görülüyor.
- Güvenlik kamerası görüntüleri tepki çekerken, videoyu izleyenler emniyet ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı etiketledi.
- Bazı kullanıcılar bayrağa saygısızlık, provokasyon ve düşmanlık olarak yorumladı.
EMNİYET VE ALİ YERLİKAYA'YI ETİKETLEDİLER
"BU NE CÜRRET"
Bazı kullanıcılar ise, "Bu ne cürret!", "Bayrağa saygısızlığın gereği yapılmalı", "Bu bir provokasyon değil, düpedüz düşmanlıktır." gibi yorumlar yaptı.
