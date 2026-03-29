Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev zarar gördü
Kastamonu'nun Daday ilçesinde Kayabağı köyünde çıkan yangında, biri Satı Kartal'a ait diğeri Reyhan Yavuz'a ait iki katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi. Yangın, itfaiye ve diğer ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kayabağı köyü Kalyar Mahallesi'nde Satı Kartal'a ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki Reyhan Yavuz'a ait eve sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve İl Özel İdare ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu