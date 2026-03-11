Haberler

İstanbul KARTAL su kesintisi! 11-12 Mart İSKİ Kartal su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
İSKİ Kartal su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 11 Mart günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Kartal ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 11 Mart İstanbul Kartal su kesintisi saatleri...

Kartal su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 11 Mart günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 11 Mart İstanbul su kesintisi saatleri...

KARTAL SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: ORHANTEPE MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: ELEKTRIK ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 11.03.2026 13:55:28

Tahmini Bitiş Tarihi: 11.03.2026 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

