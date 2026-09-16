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Vali Kartal, merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

Vali Kartal, merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi
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Uşak Valisi Serdar Kartal, merkez ilçe mahalle muhtarlarıyla kahvaltı programında bir araya geldi.

Uşak Valisi Serdar Kartal, merkez ilçe mahalle muhtarlarıyla kahvaltı programında bir araya geldi.

Programda, kent merkezindeki mahallelerde yürütülen çalışmalar ile vatandaşların talep ve beklentileri değerlendirildi. Muhtarlar, görev yaptıkları mahallelerde karşılaşılan sorunları ve çözüm önerilerini paylaşırken, gündeme getirilen konular hakkında ilgili kurum yöneticileriyle görüş alışverişinde bulunuldu.

Vali Kartal, vatandaşların ihtiyaçlarının yerinde belirlenmesi ve kamu hizmetlerinin mahallelere etkin şekilde ulaştırılmasında muhtarların önemli bir sorumluluk üstlendiğini ifade etti. Muhtarların sahadan aktardığı görüşlerin yürütülecek çalışmalara yön verdiğini vurgulayan Kartal, iletilen hususların ilgili kurumlar tarafından değerlendirilerek takip edileceğini kaydetti.

Ortak akıl ve kurumlar arası koordinasyonla Uşak'ın her mahallesine en iyi hizmeti sunmayı amaçladıklarını belirten Vali Kartal, katkıları dolayısıyla muhtarlara teşekkür etti.

Programa Vali Serdar Kartal'ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç, İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sabri Ceylan, İdare ve Denetim Müdürü Ceyda Yaşar ile merkez mahalle muhtarları katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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