İstanbul KARTAL su kesintisi! 12-13 Haziran İSKİ Kartal su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Kartal su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 12 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 12 Haziran İstanbul su kesintisi saatleri...

KARTAL SU KESİNTİSİ

İSKİ Kartal su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: ORTA MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ

Başlama Tarihi: 12.06.2026 11:25:44

Tahmini Bitiş Tarihi: 12.06.2026 17:00

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