Kartal Adliyesi SON DAKİKA! Kartal Adliye'sinde silahlı saldırı olayı nedir?

İstanbul'un Kartal ilçesinde bulunan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde yaşanan silahlı saldırı olayı, yargı camiasında ve kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Resmi kaynaklardan edinilen bilgilere göre, 23. Ceza Dairesi'nde görev yapan kadın bir hakim, duruşma sırasında eski eşi olan bir savcı tarafından silahla vuruldu. Peki, Kartal Adliye'sinde silahlı saldırı olayı nedir? Detaylar...

KARTAL ADLİYE SON DAKİKA!

Olayın, adliye binası içinde ve aktif bir duruşma esnasında meydana gelmesi, güvenlik protokollerini ve adliyelerde alınan önlemleri yeniden gündeme taşıdı. Yaşanan saldırının ardından adliye binasında geniş çaplı inceleme başlatıldığı bildirildi.

KARTAL ADLİYE'SİNDE SİLAHLI SALDIRI OLAYI NEDİR?

Yetkililerden alınan bilgilere göre, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'nde görev yapan bir savcı, duruşma esnasında eski eşi olan kadın hakime silahla ateş etti. Saldırı, adliye binası içinde ve yargılamanın devam ettiği bir anda gerçekleşti.

Kadın hakim saldırı sonucu ayağından yaralandı. Olayın hemen ardından sağlık ve güvenlik ekipleri hızla devreye girdi. Yaralı hakim hastaneye kaldırılırken, saldırgan savcıyla ilgili adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

DURUŞMA SALONUNDA GERGİNLİK VE PANİK

Silahlı saldırının yaşandığı anlarda duruşma salonunda bulunan görevliler ve vatandaşlar büyük panik yaşadı. Olayın hemen ardından adliye güvenlik birimleri hızla müdahalede bulunurken, duruşma salonu tahliye edildi. Güvenlik çemberi genişletilerek olayın yaşandığı kat kontrol altına alındı.

YARALI HAKİM HASTANEYE KALDIRILDI

Ayağından vurulan kadın hakimin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan hakim, ambulansla en yakın hastaneye sevk edildi. Tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.

ADLİYEDE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından İstanbul Kartal'daki İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde resmi inceleme süreci başlatıldı. Saldırının gerçekleşme şekli, kullanılan silah ve olayın duruşma sırasında yaşanması nedeniyle adli ve idari soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü belirtildi.