Kartal'da bir apartmanda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

İstanbul'un Kartal ilçesinde Gümüşpınar Mahallesi'ndeki 3 katlı bir apartmanda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, apartman sakinleri tahliye edildi.

Gümüşpınar Mahallesi Sakızağacı Caddesi Kirazlı Sokak ile Sürmeli Sokak kesişimindeki 3 katlı apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler çatının tamamını sardı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla apartman sakinleri tahliye edildi.

Dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahalede bulundu.

Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla söndürülen yangın binada hasara neden oldu.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu
İsrail, Beyrut'u bir kez daha bombaladı

Ateşkesi umursamıyorlar! Ülkeye bir kez daha bombalar yağdırdılar
