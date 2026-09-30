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Selendi Muhtarlar Derneği'nin yeni başkanı Zeki Kartal oy birliğiyle seçildi

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Selendi Muhtarlar Derneği'nin yeni başkanı Zeki Kartal oy birliğiyle seçildi
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Manisa’nın Selendi ilçesinde Muhtarlar Derneği başkanlık seçiminde Çinan Mahallesi Muhtarı Zeki Kartal, üyelerin tamamının oyunu alarak yeni başkan seçildi. Kartal, tüm muhtarlarla birlik ve beraberlik içinde çalışacaklarını söyledi.

Manisa'nın Selendi ilçesinde gerçekleştirilen Muhtarlar Derneği Başkanlığı seçiminde Çinan Mahallesi Muhtarı Zeki Kartal, oy birliğiyle derneğin yeni başkanı seçildi.

Selendi Muhtarlar Derneği'nin başkanlık seçimi dernek binasında gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Mehmet Ustacı'nın yeniden aday olmadığı seçimde Çinan Mahallesi Muhtarı Zeki Kartal tek aday olarak seçime girdi. Yılmaz Tuna'nın divan başkanlığını yaptığı seçimde Kartal, üyelerin tamamının oyunu alarak başkanlığa seçildi.

Seçimin ardından muhtarlara teşekkür eden Zeki Kartal, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Kartal, muhtarlığın vatandaşlarla devlet arasında önemli bir köprü olduğunu belirterek, yeni dönemde tüm muhtarlarla birlikte çalışacaklarını söyledi.

Kartal, "Öncelikle bizlere güvenerek bu görevi layık gören tüm muhtar arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Muhtarlık, vatandaşlarımızla devletimiz arasında önemli bir köprü görevi üstlenmektedir. Bizler mahallelerimizin sorunlarını ve vatandaşlarımızın taleplerini en iyi şekilde ilgili kurumlara ulaştırmak için görev yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte de tüm muhtar arkadaşlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız" dedi.

Derneği daha güçlü bir yapıya kavuşturmayı hedeflediklerini ifade eden Kartal, "Amacımız, Selendi'de görev yapan tüm muhtarlarımızın görüş ve önerilerini dikkate alarak derneğimizi daha güçlü bir yapıya kavuşturmak. Muhtarlarımızın yaşadığı sorunların çözümü noktasında ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde olacağız. Bana duydukları güven için tüm muhtar arkadaşlarıma teşekkür ediyor, yeni dönemin ilçemize ve tüm muhtarlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Zeki Kartal'ın başkanlığa seçilmesiyle Selendi Muhtarlar Derneği'nde yeni dönem başladı. Kartal başkanlığındaki yeni yönetimde Mustafa Ercan, Recep Sezer, Bayram Yörük ve Şerif Kaya yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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