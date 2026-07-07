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Tekstil işçisi Gülay cinayetinde kan donduran detay! Kayıp olarak aranıyordu

Tekstil işçisi Gülay cinayetinde kan donduran detay! Kayıp olarak aranıyordu Haber Videosunu İzle
Tekstil işçisi Gülay cinayetinde kan donduran detay! Kayıp olarak aranıyordu
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Kartal'da kayıp olarak aranan tekstil işçisi Gülay Polat'ın cesedi, metruk gecekondu içinde bulundu. Polat'ın, iş arkadaşı tarafından boğularak öldürüldüğü ve altınlarının çalındığı ortaya çıktı. Cinayet şüphelisi gözaltına alındı.

  • Kartal'da metruk gecekonduda bulunan cesedin 58 yaşındaki tekstil işçisi Gülay Polat'a ait olduğu tespit edildi.
  • Gülay Polat, 3 Temmuz'da kayıp ihbarı yapılan iş arkadaşı tarafından boğularak öldürüldü ve altınları çalındı.
  • Cinayet şüphelisi gözaltına alındı.

Kartal’da tek katlı metruk gecekondunun içinde bulunan cesedin Gülay Polat'a ait olduğu belirlendi. 3 Temmuz'da hakkında kayıp ihbarı yapılan tekstil işçisi Polat'ın iş arkadaşı tarafından boğularak öldürüldüğü ve üzerindeki altınların çalındığı belirtildi. Cinayet şüphelisi gözaltına alındı.

KAYIP OLARAK ARANIYORDU

Olay, 6 Temmuz akşam saatlerinde Cevizli Mahallesi Esenlik Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, tek katlı metruk gecekonduda hareketsiz yatan kadını fark eden kişilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde hareketsiz halde bulunan kadının hayatını kaybettiği belirlendi. 

Olay yeri inceleme ekipleri gecekondu ve çevresinde delil toplama çalışması yaparken, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kadının cenazesi kimliğinin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ALTINLARI İÇİN BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından cesedin, 3 Temmuz Cuma gününden beri kayıp olan 58 yaşındaki Gülay Polat'a ait olduğu tespit edildi. 

Oğlu ile birlikte yaşayan tekstil işçisi Polat'ın işe gitmek için evden ayrıldığı, ardından iş arkadaşı tarafından boğularak öldürüldüğü ve altınlarının çalındığı belirtildi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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