Bilecik'te yaban domuzuna karşı sürek avı

Gölpazarı ilçesindeki Büyüksusuz, Küçüksusuz, Derecikören ve Karaağaç köylerinde yaban domuzlarının tarım arazilerine zarar vermesini önlemek amacıyla 31 Ocak ve 1 Şubat 2026 tarihlerinde sürek avı yapılacak. İlçe Tarım Müdürü Nurettin Kartal, vatandaşların can ve mal güvenliği için dikkatli olmalarını istedi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde yaban domuzuna karşı sürek avı yapılacak.

Gölpazarı ilçesine bağlı Büyüksusuz, Küçüksusuz, Derecikören ve Karaağaç köylerinde, yaban domuzlarının tarım arazilerine verdiği zararların önlenmesine yönelik olarak 31 Ocak 2026 Cumartesi ve 1 Şubat 2026 Pazar günlerinde mücadele maksatlı sürek avı gerçekleştirilecek.

Gölpazarı İlçe Tarım Müdürü Nurettin Kartal, "Av faaliyetinin yapılacağı köyler ile bu köylere komşu ve civar yerleşim alanlarında vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından dikkatli olmaları gerekmektedir. Tarım arazilerinde çalışan üreticilerimizin ve hayvan otlatan vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri almalarını, av saatleri olan 05.00 ile 17.30 arasında belirtilen alanlarda bulunmamalarını önemle rica ediyorum. Yaban domuzlarının tarım arazilerine verdiği zararların önlenmesi amacıyla planlanan bu çalışmada, vatandaşlarımızın göstereceği hassasiyet büyük önem taşımaktadır" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
