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Pendik'te zula adresine operasyon: 5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Pendik'te zula adresine operasyon: 5 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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İstanbul'un Maltepe, Kartal ve Pendik ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli, Pendik'teki zula adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Adreste 5 kilodan fazla uyuşturucu ve çeşitli suç aletleri ele geçirildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da üç ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli, Pendik ilçesinde zula adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. İkamette 5 kilodan fazla uyuşturucu madde ele geçirilirken, şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçu ile ilgili Maltepe, Kartal ve Pendik ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik geniş kapsamlı çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından yürütülen saha çalışmaları sonucunda, şüpheli şahsıların Pendik ilçesi Esenler Mahallesi'nde bulunan bir ikameti zula adresi olarak kullandıkları belirlendi. 1 Haziran'da adreste düzenlenen operasyon neticesinde uyuşturucu madde ticaretinde bulunduğu belirlenen E.Ç. (31) ve İ.Ç. (44) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslara yönelik yapılan kaba üst aramasında 5 adet satışa hazır halde toplamda 10 gram amfetamin maddesi ele geçirilirken, ikamette yapılan aramalarda ise; 8 adet toplamda 5 kilo 80 gram AM-2201 maddesi, 3 adet hassas terazi, 1 adet vakum cihazı ve 3 adet cep telefonu ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'TCK 188' suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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