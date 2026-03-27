Amasya'da vefat eden Kore gazisi Kartal son yolculuğuna uğurlandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde 95 yaşında vefat eden Kore gazisi Ahmet Kartal,askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine ailesi, yerel yöneticiler ve vatandaşlar katıldı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde 95 yaşında vefat eden Kore gazisi Ahmet Kartal'ın cenazesi, askeri törenle toprağa verildi.

Tedavi gördüğü Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Kartal'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Tepe Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alındıktan sonra Merkez Çarşı Camisi'ne getirildi.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kartal'ın cenazesi, mahalle mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Kartal'ın ailesi ve yakınları ile Amasya Valisi Önder Bakan, Taşova Kaymakamı Salih Kartal, Belediye Başkanı Ömer Özalp, askeri yetkililer, siyasi parti başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk
