Taşova Kaymakamı Kartal, çocuklarla iftar yaptı

Taşova ilçesinde düzenlenen iftar programında Kaymakam Salih Kartal, Ramazan'ın paylaşma ve dayanışma duygularını ön plana çıkararak, devletin her zaman çocukların yanında olduğunu vurguladı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde çocuklara yönelik iftar programı düzenlendi.

Kaymakam Salih Kartal, Belediye Sosyal Tesislerinde düzenlenen programda ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının ön plana çıktığını belirti.

Paylaşma ve dayanışma kültürünün önemine dikkati çeken Kartal, "Gönül soframızda paylaşılan her lokma, kardeşliğimizi ve güçlü bağlarımızı bir kez daha pekiştirdi. Her türlü ihtiyacınızda yanınızda olacağımızı bilmenizi istiyor, mutlu olmanızı hedefliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin olduğu yerde kimse kimsesiz değildir. Devletimiz tüm imkanlarıyla her zaman evlatlarımızın yanındadır. Bizlerde ilçemizde bu hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

