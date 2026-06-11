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İstanbul'da musluklardan kirli su akmasına vatandaşlar tepki gösterdi

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İstanbul'un Maltepe, Kartal ve Pendik ilçelerinde musluklardan kirli su akması vatandaşları isyan ettirdi. İSKİ, arıza sonrası yaşanan kirlilik için deşarj çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

İstanbul'da bazı ilçelerde musluklardan akan kirli su, vatandaşların tepkisine yol açtı.

Anadolu Yakası'ndaki Maltepe, Kartal ve Pendik ilçelerinde ikamet eden bazı vatandaşlar, mutfak ve banyolarındaki musluklardan akan kirli su görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaştı.

Paylaşımlarında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) tepki gösteren vatandaşlar, yetkililerden soruna çözüm bulmalarını istedi.

Konuya ilişkin İSKİ'nin sosyal medyadaki destek hesabından yapılan paylaşımda, "Şeyhli Depo çıkışında meydana gelen arıza nedeniyle bölgede zorunlu olarak su kesintisi yaşanmıştır. Kesinti sonrası yaşanan kirliliğin giderilmesi için idaremiz ekiplerince bölgede deşarj çalışmaları yapılmakta olup en kısa sürede sorun giderilecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek
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