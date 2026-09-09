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Kartal su kesintisi son dakika! 9 Eylül İSKİ açıklaması: Sular ne zaman gelecek?

Kartal su kesintisi son dakika! 9 Eylül İSKİ açıklaması: Sular ne zaman gelecek?
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Kartal su kesintisi ne zaman bitecek sorusu gündemde. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 9 Eylül günü Kartal ilçesinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Yakacık Yeni Mahalle ve Yakacık Çarşı Mahalle'de içme suyu hatlarında meydana gelen 100 mm çaplı şebeke arızası nedeniyle sular kesildi. Peki sular saat kaçta gelecek? İşte İSKİ Kartal su kesintisi saatleri...

Kartal'da yaşayan vatandaşlar su kesintisi detaylarını araştırıyor. İSKİ'nin resmi duyurusuna göre, Yakacık Yeni Mahalle ve Yakacık Çarşı Mahalle'de içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattında sorun yaşanıyor. Saat 16.00 itibarıyla başlayan çalışmanın 18.00'de tamamlanması planlanıyor. Ekiplerin arıza bölgesindeki çalışmalarını tamamlamasının ardından bölgeye kademeli olarak su verilmesi bekleniyor. İşte Kartal su kesintisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

KARTAL SU KESİNTİSİ

İSKİ Kartal su kesintisi listesi açıklandı:

Yakacık Yeni Mah / Kartal

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi

09.09.2026 16:00

Tahmini Bitiş

09.09.2026 18:00 

---

Yakacık Çarşı Mah / Kartal

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi

09.09.2026 16:00

Tahmini Bitiş

09.09.2026 18:00

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