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Kartal'da 2 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

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Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kartal Topselvi'deki bir evde 20 Ekim'de düzenlenen operasyonda 2 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirdi, bir şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kartal'da 2 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, A.O'nun (24) Maltepe'de uyuşturucu sattığını ve Kartal Topselvi Mahallesi'ndeki bir evi uyuşturucu saklamak amacıyla kullandığını belirledi.

Ekiplerce 20 Ekim'de adrese düzenlenen operasyonda şüpheli yakalandı.

Evde yapılan aramada 2 kilo 149 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram marihuana, 2 hassas terazi, çok sayıda kilitli poşet, 2 cep telefonu, 366 bin 200 lira ve 6 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA
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