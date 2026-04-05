Kartal'da iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
İstanbul'un Kartal ilçesinde, iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Trafik bir süre kontrollü sağlandı.
Mustafa Kemal Caddesi ile Çanakkale Caddesi'nin kesiştiği kavşakta sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 NJT 012 plakalı otomobil ile 34 BKG 294 plakalı otomobil çarpıştı.
Savrulan otomobillerden biri orta refüje çıkarak durabildi. Otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kavşakta bir süre kontrollü sağlanan trafik, otomobillerin kaldırılmasının ardından normale döndü.