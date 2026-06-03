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İstanbul'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
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İstanbul'un Maltepe, Kartal ve Pendik ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda 5 kilo 80 gram amfetamin ele geçirildi.

Maltepe, Kartal ve Pendik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Maltepe, Kartal ve Pendik ilçelerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. 1 Haziran Pazar günü Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar sonucunda, şüphelilerin Pendik Esenler Mahallesi'nde bulunan bir ikameti 'zula' adresi olarak kullandıkları belirlendi. Söz konusu adrese yapılan operasyon sonucunda E.Ç. (31) ve İ.Ç. (44) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 5 tane satışa hazır halde 10 gram amfetamin maddesi ele geçirilirken, ikamette yapılan aramalarda ise 8 adet toplamda 5 kilo 80 gram amfetamin maddesi, 3 hassas terazi, vakum cihazı, 3 cep telefonu ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan E.Ç. ve İ.Ç. emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli 'TCK 188' suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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