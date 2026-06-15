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Eski DEM Parti Eş Başkan adayı Rojbin Kartal davasında karar çıktı: Siyasi yasak da geldi

Eski DEM Parti Eş Başkan adayı Rojbin Kartal davasında karar çıktı: Siyasi yasak da geldi
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Ağrı'nın Patnos ilçesinde, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde DEM Parti'den belediye eş başkan adayı olan Rojbin Kartal hakkında açılan davada mahkeme kararını açıkladı.

  • Rojbin Kartal, terör örgütüne yardım suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
  • Mahkeme, Kartal hakkında siyasi yasak uygulanmasına karar verdi.
  • Kararın kesinleşmesi için istinaf ve temyiz süreçlerinin tamamlanması bekleniyor.

Patnos'ta DEM Parti'nin belediye eş başkan adayı olarak seçimlere katılan Rojbin Kartal, terör örgütüne yardım suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Kartal hakkında siyasi yasak uygulanmasına da karar verdi.

Mahkeme, sanık hakkında "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçlamasıyla dava açıldığını ancak dosya kapsamındaki eylemlerin, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçunu oluşturduğu kanaatine vardığını belirtti. Bu değerlendirme doğrultusunda mahkeme, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında Rojbin Kartal'ın 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

SİYASİ YASAK KARARI DA VERİLDİ

Kararda, sanığın amacı, suçun işleniş biçimi ve kastının yoğunluğu dikkate alınarak cezanın alt sınırdan tayin edildiği ifade edildi. Mahkeme ayrıca, hüküm kapsamında Kartal hakkında siyasi yasak uygulanmasına da hükmetti.

SÜRECİN KESİNLEŞMESİ BEKLENİYOR

2024 yerel seçimlerinde DEM Parti'nin Patnos Belediye Eş Başkan adayı olarak seçimlere katılan Rojbin Kartal hakkındaki kararın kesinleşebilmesi için istinaf ve temyiz süreçlerinin tamamlanması gerekiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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