"Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor" projesi kapsamında Kartal Kitap Fuarı açıldı

İstanbul Valisi Davut Gül, "Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor" projesi kapsamında düzenlenen "Kartal Kitap Fuarı"nın açılışına katıldı.

İstanbul Valiliğince, sadece öğrencilerin değil tüm İstanbulluların kitap okumasının teşvik edilmesi ve kitaba erişimin artırılması amacıyla kentin 39 ilçesinde düzenlenen kitap fuarları devam ediyor.

Bu kapsamda Kartal Meydanı'nda düzenlenen Kartal Kitap Fuarı'nın açılışına, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kıraç ile öğrenciler ve davetliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Vali Gül, projenin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Gül, hastane, okul, yol, köprü hizmetlerinin yanında, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde eksik kalınmaması için de bazı projeler uyguladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bunun temeli de şu. Sayın Cumhurbaşkanımızın bütün il valilerine talimatı var. Kendi çocuklarınız için istediğiniz her şeyi bütün çocuklar için isteyin ve yapın. Bu ne demek? Biz çocuklarımızın spor yapmasını, kitap okumasını, yeteneğine göre bir enstrüman çalmasını, karar süreçlerine katılmasını, özgüvenin gelişmesini, özetle vatana, millete, ruhen, bedenen sağlam bir şekilde hizmet edebilecek durumda olmasını istiyoruz. Bunun için de 'Ben Okuyorum İstanbul Okuyor' kitap okuma projemiz var."

"Spor Şehri İstanbul" projesiyle her bir öğrencinin yeteneğine göre lisans çıkartarak spor yapmasını istediklerini ifade eden Gül, okullarda müzik atölyeleri oluşturarak öğrencinin yeteneğine göre bir enstrüman çalabilmelerini sağladıklarını aktardı.

Gül, gerçekleştirilen projelerle birlikte okullardaki kütüphane ihtiyacının giderildiğini ifade ederek, "Bütün okullarımızda proje öncesinde toplam kitap sayımız 6,5 milyondu. Projeyle birlikte okullarımızdaki kütüphane ihtiyacı giderildi. Kitap sayısı da ilave 7 milyon 300 bin kitapla yüzde 100'den daha fazla artış sağladı. Kitap var, öğrenci var." diye konuştu.

İstanbul'da çok büyük kitap fuarlarının açıldığını aktaran Gül, şöyle devam etti:

"Ama takdir edersiniz ki 16 milyon nüfusumuz var. İlçe düzeyinde okuyucuyu kitapla, yazarla buluşturmamız lazımdı. Bunun için de 39 ilçemizde 39 tane bu ölçekte kitap fuarı düzenledik, düzenleyeceğiz. İnşallah aynı tempoyla gelecek sene de devam edeceğiz. İsteğimiz şu, kitapları sadece kütüphanede değil yazarlarıyla birlikte değerlendirmeniz, kitap fuarını da gezmeniz, kitaba erişimin kolaylaşması. İlçelerde yazarın ve okuyucunun kitap üzerine sohbet etmesini istiyoruz. İnşallah yaz boyunca vaktinizi en iyi şekilde değerlendirerek, olabildiğince eğlenerek, spor yaparak, sosyal kültürel faaliyetler içerisinde bulunarak ve hiç şüphesiz başucunuzda da sizin en iyi dostunuz, en iyi arkadaşınız olan kitapları bulundurarak bu yaz tatilini geçirmiş olursunuz."

"Lütfen bu kitapların renkli dünyasına bir seyahate çıkın"

İl Milli Eğitim Müdürü Yentür de fuar alanında binlerce bilginin, fikrin, duygunun, düşüncenin saklı olduğu kitapların yer aldığını ve öğrencilerin bu fırsatı değerlendirmesi gerektiğini belirterek, "Lütfen bu kitapların renkli dünyasına bir seyahate çıkın. Bunlar sizi yarınlara, geleceğe taşıyacak, emin adımlarla yürümenizi sağlayacak en kıymetli hazinelerdir." dedi.

Yentür, iki yıldır uygulanan yeni müfredat "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"yle beraber ölçme değerlendirmede çok farklı bir yaklaşım olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Nedir o yaklaşım? Hem Türkçe, edebiyatta hem de yabancı dilde dört beceriyi ölçüyoruz. Yani çocuklarımızın okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini ölçüyoruz. Artı onlara belirli bir bilgiyi verdikten sonra boşluk bırakıyoruz. Bilginin en doğru bir şekilde aktarılması, cümle kurabilmek ve bu yetenekleri, yetkinlikleri kullanabilmek insana sadece sınavlarla ilgili değil, hayat boyu lazım olacak bir bilgidir. Yarının bilgi dünyasında sadece bilgiyi aktarmak değil, bilgiden yeni bir bilgi üretebilen, analiz yapabilen, sentez yapabilen, geniş ufuklu bakabilen gençlere ihtiyaç var. Bunun da yolu ne internette var, ne sosyal medyada var, ne televizyonda var."

Konuşmaların ardından Kartal Vaizi Sadık Kösterelioğlu tarafından Kur'an okundu, dualar edildi.

Daha sonra protokol üyeleri ve çocukların katılımıyla kurdele kesilerek fuarın açılışı gerçekleştirildi.

Açılışın ardından protokol üyeleriyle vatandaşlar kitap fuarını gezdi.

Kartal Kitap Fuarı, 14 Haziran'a kadar ziyaretçilere açık olacak.