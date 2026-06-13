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İstanbul İSKİ su kesintisi! 13-14 Haziran İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul İSKİ su kesintisi! 13-14 Haziran İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 13 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 13 Haziran İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 13 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 13 Haziran İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 13 HAZİRAN

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

KARTAL

Etkilenen Mahalle: ATALAR MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ

Başlama Tarihi: 13.06.2026 13:42:35

Tahmini Bitiş Tarihi: 13.06.2026 16:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

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Etkilenen Mahalle: GÜMÜŞPINAR MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ

Başlama Tarihi: 13.06.2026 14:18:38

Tahmini Bitiş Tarihi: 13.06.2026 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

---

Etkilenen Mahalle: KARLIKTEPE MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ

Başlama Tarihi: 13.06.2026 13:42:35

Tahmini Bitiş Tarihi: 13.06.2026 16:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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