KARAMÜRSEL HABERLERİ

Karamürsel - 02.04.2021

Yapı inşaat alanları toplamı hiçbir koşulda 250 metreyi geçmemek kaydıyla yapılabilir Raporda, Marmara Bölgesi içerisinde, İstanbul'un Çatalca, Silivri, Büyükçekmece, Şile, Beykoz; Kocaeli'nin Gebze, Kandıra, Körfez, Karamürsel; Sakarya'nın Kaynarca, Sapanca, Pamukova, Geyve; Tekirdağ'ın, Saray, Şarköy; Kırklareli'nin Lüleburgaz, Vize gibi ilçeleri bu alanda ön plana çıkarken, Ege Bölgesi'nde ise İzmir'in Bergama, Selçuk, Urla ve Menderes gibi ilçelerinde yer alan kırsal yerleşim birimleri de benzer yönde rağbet gördüğü kaydedildi.