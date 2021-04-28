KARAMÜRSEL HABERLERİ
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Karamürsel Haberleri

Karamürsel haber, Karamürsel son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Karamürsel: Karamürsel 101. Cadde'nin çehresi değişiyorKaramürsel - Bugün

Karamürsel 101. Cadde'nin çehresi değişiyor

Karamürsel - 25.04.2021
ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepkiler
Ayrıca, Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi de sosyal medya hesaplarından ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine ilişkin tepki gösterdi.
Karamürsel - 25.04.2021
Para cezasına değil, puanlarının gitmesine tepki gösterdiler
"20 puanımı yediler" Sürücü Hakan Zengi, "Karamürsel, Gölcük ve Yalova'dan geçerken trafik sıkışıklığı olmuyor da şu üç şeritli yolu bize yasak ediyorlar.
Karamürsel: Para cezasına değil, puanlarının gitmesine tepki gösterdilerKaramürsel - 24.04.2021

Para cezasına değil, puanlarının gitmesine tepki gösterdiler

Karamürsel: Son dakika haber! Kazaya bakmak için yavaşlayınca 5 araç çarpıştı: 3 yaralıKaramürsel - 22.04.2021

Son dakika haber! Kazaya bakmak için yavaşlayınca 5 araç çarpıştı: 3 yaralı

Karamürsel: Doğadan topladığı dal ve kütükleri sanat eserine dönüştürüyorKaramürsel - 22.04.2021

Doğadan topladığı dal ve kütükleri sanat eserine dönüştürüyor

Karamürsel: Çevresel faktörler, kefalleri bu hale getirdiKaramürsel - 20.04.2021

Çevresel faktörler, kefalleri bu hale getirdi

Karamürsel - 20.04.2021
Son dakika haberi: Kocaeli'de asayiş uygulamasında uyuşturucu ele geçirildi
Gelen son dakika haberine göre Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde asayiş uygulamasında uyuşturucu ele geçirildi.
Karamürsel: 'Simit dolması pidesi' ramazanda sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyorKaramürsel - 18.04.2021

"Simit dolması pidesi" ramazanda sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor

Karamürsel: Kırmızı ışık ihlali yapan tanker taksiyi böyle parçaladıKaramürsel - 16.04.2021

Kırmızı ışık ihlali yapan tanker taksiyi böyle parçaladı

Para cezasına değil, puanlarının gitmesine tepki gösterdiler
Karamürsel: Kırmızı ışık ihlali yapan tanker taksiyi böyle parçaladıKaramürsel - 16.04.2021

Kırmızı ışık ihlali yapan tanker taksiyi böyle parçaladı

Karamürsel: İlçe nüfus müdürü korona virüse yenildiKaramürsel - 16.04.2021

İlçe nüfus müdürü korona virüse yenildi

Karamürsel - 15.04.2021
Son dakika haber | Karamürsel'de Ülkü Ocakları'ndan ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi
Son dakika haber: Ülkü Ocakları Karamürsel İlçe Başkanlığınca ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi dağıtıldı.
Karamürsel: Kocaeli İftar Vakti 14 Nisan 2021 - Kocaeli Sahur Vakti 15 Nisan 2021: Kocaeli İmsakiyeKaramürsel - 14.04.2021

Kocaeli İftar Vakti 14 Nisan 2021 - Kocaeli Sahur Vakti 15 Nisan 2021: Kocaeli İmsakiye

Karamürsel: 2 altın yılda 4 milyarlık yatırımKaramürsel - 12.04.2021

2 altın yılda 4 milyarlık yatırım

Karamürsel - 11.04.2021
Son dakika haberi... Kocaeli'de trafik ışıklarına çarpan tırın sürücüsü yaralandı
Son dakika haberi... Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde trafik ışıklarına çarpan tırın sürücüsü hafif yaralandı.
Karamürsel: Son dakika haberleri... Balıkçılar 'deniz salyası' nedeniyle sezonu kapattıKaramürsel - 10.04.2021

Son dakika haberleri... Balıkçılar "deniz salyası" nedeniyle sezonu kapattı

Karamürsel - 10.04.2021
Karamürsel'de Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.
Karamürsel: Son dakika haber... Girişimci kadınları kurdukları kooperatifle yöresel ürünleri tüketiciyle buluşturuyorKaramürsel - 10.04.2021

Son dakika haber... Girişimci kadınları kurdukları kooperatifle yöresel ürünleri tüketiciyle buluşturuyor

Karamürsel - 09.04.2021
Karamürsel Köprülü Kavşağı trafiğe açıldı
Başkan Büyükakın'ın yakından takip ettiği Karamürsel Kent Meydanı ve Kavşak Projesi kapsamında yapılan köprülü kavşak açıldı.
Karamürsel: Trafik çilesine ilaç olacak 'Karamürsel Köprülü Kavşağı' hizmete açıldıKaramürsel - 09.04.2021

Trafik çilesine ilaç olacak 'Karamürsel Köprülü Kavşağı' hizmete açıldı

Karamürsel - 09.04.2021
Son dakika haber | Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağı ulaşıma açıldı
Son dakika haberi... Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Karamürsel ilçesinde yapılan Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşak ulaşıma açıldı.
Karamürsel: Masumiyet nerede çekiliyor? Masumiyet hangi şehirde, ilçede ve mahallede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapılıyor?Karamürsel - 07.04.2021

Masumiyet nerede çekiliyor? Masumiyet hangi şehirde, ilçede ve mahallede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapılıyor?

Karamürsel: Oğlunu öldüren baba suçunu itiraf etti, eşi kocasına vahşeti konduramadıKaramürsel - 07.04.2021

Oğlunu öldüren baba suçunu itiraf etti, eşi kocasına vahşeti konduramadı

Karamürsel - 07.04.2021
Kocaeli'de işitme engelli çocuğun ölümüne ilişkin babanın 24 yıla kadar hapsi istendi
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 8 Aralık 2008'de işitme engelli Bülent Erdem'in tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin babanın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaa açıklandı.
Karamürsel: Son dakika haber: Engelli oğlunun eşi tarafından öldürüldüğüne inanmadıKaramürsel - 07.04.2021

Son dakika haber: Engelli oğlunun eşi tarafından öldürüldüğüne inanmadı

Karamürsel: Başkan Yıldırım'dan Bakan Soylu'ya taziye ziyaretiKaramürsel - 07.04.2021

Başkan Yıldırım'dan Bakan Soylu'ya taziye ziyareti

Karamürsel - 06.04.2021
Son dakika! Karamürsel'de Kovid-19 denetimleri sürüyor
Son dakika haberler: Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere katıldı.
Karamürsel - 04.04.2021
Gazi kadın polis memuru mesleğini ilk günkü heyecanla yapıyor
Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğünün idari işler biriminde görevli polis memuru Keleş, AA muhabirine, liseden sonra hangi mesleği seçeceği konusunda kafasında bazı soru işaretleri olduğunu söyledi.
Karamürsel: Masumiyet 7. bölüm 2. fragman izle! FOX Masumiyet 6. bölüm full tek parça izle!Karamürsel - 03.04.2021

Masumiyet 7. bölüm 2. fragman izle! FOX Masumiyet 6. bölüm full tek parça izle!

Karamürsel - 02.04.2021
Salgın, yatırımcıları tarım sektörüne yöneltti
Yapı inşaat alanları toplamı hiçbir koşulda 250 metreyi geçmemek kaydıyla yapılabilir Raporda, Marmara Bölgesi içerisinde, İstanbul'un Çatalca, Silivri, Büyükçekmece, Şile, Beykoz; Kocaeli'nin Gebze, Kandıra, Körfez, Karamürsel; Sakarya'nın Kaynarca, Sapanca, Pamukova, Geyve; Tekirdağ'ın, Saray, Şarköy; Kırklareli'nin Lüleburgaz, Vize gibi ilçeleri bu alanda ön plana çıkarken, Ege Bölgesi'nde ise İzmir'in Bergama, Selçuk, Urla ve Menderes gibi ilçelerinde yer alan kırsal yerleşim birimleri de benzer yönde rağbet gördüğü kaydedildi.
Karamürsel: Masumiyet nerede çekiliyor? Masumiyet hangi şehirde ve ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapılıyor?Karamürsel - 31.03.2021

Masumiyet nerede çekiliyor? Masumiyet hangi şehirde ve ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapılıyor?

Karamürsel: Ormana yapılan kulübede define ararken suçüstü yakalandılarKaramürsel - 29.03.2021

Ormana yapılan kulübede define ararken suçüstü yakalandılar

Karamürsel: Define bulmak amacıyla kulübede kuyu açan 4 kişi suçüstü yakalandıKaramürsel - 29.03.2021

Define bulmak amacıyla kulübede kuyu açan 4 kişi suçüstü yakalandı

Karamürsel: Ormana yapılan kulübede define ararken suçüstü yakalandılarKaramürsel - 29.03.2021

Ormana yapılan kulübede define ararken suçüstü yakalandılar

Karamürsel: Kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındıKaramürsel - 29.03.2021

Kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı

Karamürsel - 25.03.2021
Son dakika haberi | Karamürsel'de kar nedeniyle yolda kalan ambulans kurtarıldı
Son dakika haberler... Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kar nedeniyle yolda kalan ambulans, jandarma ve belediye ekiplerince kurtarıldı.
Karamürsel: Masumiyet nerede çekiliyor? Masumiyet dizi çekimleri hangi şehirde ve ilçede yapılıyor?Karamürsel - 24.03.2021

Masumiyet nerede çekiliyor? Masumiyet dizi çekimleri hangi şehirde ve ilçede yapılıyor?

Karamürsel: Son dakika haber | Karamürsel'de, 24 villanın olduğu bölgede meydana gelen heyelan kameradaKaramürsel - 24.03.2021

Son dakika haber | Karamürsel'de, 24 villanın olduğu bölgede meydana gelen heyelan kamerada

Karamürsel: Kocaeli'nin ilk özel rekreasyon alanı Karamürsel'de yapılacakKaramürsel - 24.03.2021

Kocaeli'nin ilk özel rekreasyon alanı Karamürsel'de yapılacak

Karamürsel: Son dakika... İstinat duvarının çökmesi sonucu 6 ev tahliye edildi afad,kaymakamlık,Kocaeli,toprak kayması,Karamürsel - 23.03.2021

Son dakika... İstinat duvarının çökmesi sonucu 6 ev tahliye edildi afad,kaymakamlık,Kocaeli,toprak kayması,

Karamürsel - 19.03.2021
Son Dakika | Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi 3 kadın yakalandı
Gelen son dakika haberine göre Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kadın gözaltına alındı.
Karamürsel - 19.03.2021
Son dakika haberleri! Kocaeli Müftülüğünden sokak hayvanlarına şefkat eli
Son dakika haberleri... Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, Müftülük ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde sokak hayvanları için camilerin bahçelerine mama kapları konuldu.
Karamürsel: Cinayet sanığı savunmasında, 'Neden kavga ettiğimizi bilmiyorum' dediKaramürsel - 18.03.2021

Cinayet sanığı savunmasında, 'Neden kavga ettiğimizi bilmiyorum' dedi

Karamürsel - 18.03.2021
Son dakika: Kocaeli'de cinayet sanığının 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi
Bir son dakika haberine göre Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığın 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Karamürsel: Arkadaşını öldüren şahsa 18 yıl hapis istemiKaramürsel - 18.03.2021

Arkadaşını öldüren şahsa 18 yıl hapis istemi

Karamürsel - 17.03.2021
Karamürsel'de ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi
Karamürsel İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Karamürsel - 17.03.2021
Evinin üst katını kütüphaneye çeviren emekli öğretmen kitap sevgisiyle örnek oluyor
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde evinin üst katını kütüphaneye çeviren emekli öğretmen ve yazar Mustafa Can (71), kitaplarına özenle bakıyor.
Karamürsel: Kocaeli'de 20 yeni içme suyu deposu inşa edilecekKaramürsel - 14.03.2021

Kocaeli'de 20 yeni içme suyu deposu inşa edilecek

Karamürsel - 13.03.2021
Son dakika haberi! Kocaeli'de trafik kazalarında 4 kişi yaralandı
Son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin Gebze ve Karamürsel ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı.
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Şu an buradasınız: Karamürsel Haberleri | Karamürsel Haber - Haberler - Karamürsel haberleri, son dakika karamürsel haber ve gelişmeleri burada. Karamürsel 101. Cadde'nin çehresi değişiyor.
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