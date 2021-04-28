KARAMÜRSEL HABERLERİ

"Simit dolması pidesi" ramazanda sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor
Kocaeli İftar Vakti 14 Nisan 2021 - Kocaeli Sahur Vakti 15 Nisan 2021: Kocaeli İmsakiye
Son dakika haber... Girişimci kadınları kurdukları kooperatifle yöresel ürünleri tüketiciyle buluşturuyor
Masumiyet nerede çekiliyor? Masumiyet hangi şehirde, ilçede ve mahallede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapılıyor?
Masumiyet 7. bölüm 2. fragman izle! FOX Masumiyet 6. bölüm full tek parça izle!
Masumiyet nerede çekiliyor? Masumiyet hangi şehirde ve ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapılıyor?
Masumiyet nerede çekiliyor? Masumiyet dizi çekimleri hangi şehirde ve ilçede yapılıyor?
Son dakika haber | Karamürsel'de, 24 villanın olduğu bölgede meydana gelen heyelan kamerada
Son dakika... İstinat duvarının çökmesi sonucu 6 ev tahliye edildi afad,kaymakamlık,Kocaeli,toprak kayması,