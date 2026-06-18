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Kocaeli'de bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada karar

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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir kişiyi bıçaklayarak öldüren sanık müebbet hapis cezasına çarptırılırken, suça yardım eden kızı 5 yıl 6 ay hapis cezası alarak tahliye edildi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı.

Karamürsel Kayacık Mahallesi'nde 30 Temmuz 2025'te Uğur Deniz'in (36) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık E.K. (42) ve yaşı küçük kızı B.K. ile taraf avukatları katıldı.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan iddia makamı, E.K'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet, B.K'nin ise "suça yardım etme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Son sözü sorulan E.K, kızının suçsuz olduğunu belirterek, "Kızımın cezalandırılmasını istemiyorum, onun tahliyesini istiyorum. Ben ise tahliyemi istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık B.K. de tahliyesini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, E.K'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Heyet "suça yardım etmek"ten 5 yıl 6 ay hapisle cezalandırdığı B.K'nin tahliyesine karar verdi.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey
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