Kocaeli'de su basan bodrum kattaki 4 kedi yavrusu kurtarıldı
Karamürsel'de gece sağanak nedeniyle su basan bir apartmanın bodrum katında mahsur kalan 4 kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarılarak güvenli alana taşındı.
Gece saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle 4 Temmuz Mahallesi'ndeki bir apartmanın bodrum katını su bastı.
Tahliye çalışması yapan itfaiye ekipleri, bodrum kattaki boş alanda 4 kedi yavrusu olduğunu fark etti.
Ekipler tarafından kurtarılan kediler, güvenli alana taşındı.
Kaynak: AA / Melih Palas