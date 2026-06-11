Haberler

Karamürsel'den kısa kısa

Karamürsel'den kısa kısa
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Çevre Haftası etkinlikleri düzenlendi. Uçan Balon Anaokulu'nda yapılan törende doğanın korunması vurgulanırken, Amiral Karamürsel İlkokulu'nda veliler çocuklarıyla birlikte kitap okuma sınavına girdi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Çevre Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Uçan Balon Anaokulu'nda gerçekleştirilen faaliyet, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Okul Müdürü Murat Çiftçi, yaptığı konuşmada, doğanın geçmişten kalan bir miras değil, gelecek nesillerden alınan emanet olduğunu kaydetti.

Doğa olmadan sağlıklı toplumlar yetiştirilemeyeceğini aktaran Çiftçi, "Karamürsel doğasıyla, yeşiliyle ve temiz havasıyla nefes alan bir ilçe. Bu güzelliği korumak ve bizden sonraki nesillere daha yaşanabilir Karamürsel bırakmak hepimizin ortak vatandaşlık görevidir." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından öğrenciler şiir okudu, çeşitli gösteriler yaptı.

Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Bozkurt, Belediye Başkan Yardımcısı Nazmiye Tunç Yıldırım, okul müdürleri, öğretmenler ve veliler katıldı.

Veliler öğrencilerle sınava girdi

Milli Eğitim Bakanlığınca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hayata geçirilen "Ailemle Eğitim Yolculuğum Projesi" kapsamında Amiral Karamürsel İlkokulu'nda veliler çocuklarıyla sınava girdi.

Ailelerin öğrencilerin eğitim öğretim süreçlerine etkin katılımını sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte, sene başından bu yana yürütülen kitap okuma çalışmasına ilişkin sınav yapıldı.

Okul Müdürü Muammer Aksoy, düzenlenen faaliyetle, velilerin çocuklarıyla daha derin bağlar kurmaları ve kaliteli zaman geçirmelerinin hedeflendiğini bildirdi.

Gönüllülük esasına dayalı sınava 115 öğrenci ve velinin katıldığını dile getiren Aksoy, 22 Haziran'da gerçekleştirilecek ödül töreninde dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Melih Palas
Özgür Özel'in ekibinden 28 CHP Parti Meclisi üyesi istifa etti

Özgür Özel'in ekibinden kurultay hamlesi! Topluca istifa ettiler
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Kenan Doğulu ve Beren Saat gözaltına alındı, işte tam liste

Kenan Doğulu ve Beren Saat dahil 22 ünlü isim gözaltında
Uyuşturucu operasyonunda Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan da gözaltında

Onu da aldılar! Gözaltı listesindeki en dikkat çeken isim

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de Kante depremi

Fenerbahçe'de Kante depremi!
Uyuşturucu siparişlerini deftere yazmışlar: Skuterin gizli bölmesinden uyuşturucu çıktı

Yunus polisleri durdurdu: Skuterden çıkanlar şaşkına çevirdi!
Bu şehirde yaşanmaz artık! İstanbul trafiğinde çekilen fotoğraf 'Yok artık' dedirtti

İstanbul trafiğinde kaydedilen görüntü "Yok artık" dedirtti

Amasya'da 19 yaşındaki gencin organları 6 hastaya umut oldu

19 yaşındaki gencin organları 6 hastaya umut oldu
Türkiye'nin tarım devi Ceylanpınar'da hasat başladı: Vali Hasan Şıldak direksiyona geçti

Türkiye'nin tarım devinde hasat zamanı
Dünya Kupası'nda beklenen an! Futbolun kalbi bu akşam atmaya başlıyor

Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor! Tarihte bir ilk yaşanacak
İran'dan Trump'ı küplere bindirecek Hürmüz resti: Hepsi işbirlikçi sayılacak

İran'dan Trump'ı çıldırtacak hamle