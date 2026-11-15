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Kocaeli Karamürsel'de D-130'da 4 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı

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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde D-130 kara yolunun İzmit istikameti Ereğli mevkisinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

D-130 kara yolunun İzmit istikameti Ereğli mevkisinde, 38 UC 022 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle takla attı.

Kazanın etkisiyle aynı yönde ilerleyen 41 AEY 832 plakalı otomobil refüje çarptı. Bu sırada arkadan gelen 34 RBP 897 plakalı otomobil de 25 AFJ 525 plakalı otomobile çarparak kazaya karıştı.

Kazada yaralanan 8 kişi, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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