Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Kocaeli Karamürsel'de atıklar balıkçı barınağını kapladı, 58 balıkçı denize açılamadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde sağanak ve fırtına sonrası derelerin denize sürüklediği atıklar balıkçı barınağında toplandı. Kooperatife kayıtlı 58 balıkçı denize açılamazken bazı teknelerde hasar oluştu, bir odun parçası bir teknenin şaftını kırdı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde sağanak ve fırtınanın ardından derelerin denize sürüklediği atıklar, balıkçı barınağında kirliliğe neden oldu.

İlçede etkili olan yoğun yağış nedeniyle derelerin taşıdığı odun parçaları, ağaç dalları ve evsel atıklar, Karamürsel Su Ürünleri Kooperatifine ait balıkçı barınağında toplandı.

Deniz yüzeyini kaplayan atıklar nedeniyle balıkçılar barınaktan ayrılamazken, bazı teknelerde hasar oluştu.

Balıkçı Necip Ük, AA muhabirine, denize açılmak istediği sırada bir odun parçasının teknesinin şaftını kırdığını söyledi.

Kooperatife 58 balıkçının kayıtlı olduğunu belirten Ük, "Şu anda balıkçı arkadaşlarımızla denize açılamıyoruz." dedi.

Kaynak: AA
Ayrılığı kabullenemedi, eski sevgilisinin aracını bu hale getirdi! Saldırı anları kamerada

Uzaklaştırma kararı da engelleyemedi! Kadının yaptıkları inanılmaz
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak

Bu belgeyi vermeyen yandı! Kartı kapatılacak
Litvanya’da İHA alarmı! NATO uçakları havalandı, halka 'sığınaklara gidin' çağrısı yapıldı

NATO ülkesinde İHA alarmı! Cumhurbaşkanından korkutan açıklama
Galatasaray maçında forma giyebilecek mi? Lille'den Berke Özer için açıklama

Galatasaray maçında forma giyebilecek mi? Resmi açıklama geldi
Kaos büyüyor! ABD 'Sizi uyarmıştık' dedi, Macron'dan hamle gecikmedi

ABD'den yangını körükleyecek açıklama geldi, Macron düğmeye bastı
Hakem, göle dönen sahada ''Top sekiyor mu'' diye denedi! Sonuç: Maç iptal

Göle dönen sahada ''Top sekiyor mu'' diye denedi! Sonuç: Maç iptal
Sanatçı Soner Olgun, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'ndeki törenle anıldı

Soner Olgun son kez sahnedeydi! Usta sanatçıya duygusal veda
İstanbul'da indirim çılgınlığı! 60 bin kişi AVM'ye akın etti

Haberi alan 60 bin kişi AVM'ye koştu, kilometrelerce kuyruk oluştu