Kocaeli Karamürsel'de atıklar balıkçı barınağını kapladı, 58 balıkçı denize açılamadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde sağanak ve fırtınanın ardından derelerin denize sürüklediği atıklar, balıkçı barınağında kirliliğe neden oldu.

İlçede etkili olan yoğun yağış nedeniyle derelerin taşıdığı odun parçaları, ağaç dalları ve evsel atıklar, Karamürsel Su Ürünleri Kooperatifine ait balıkçı barınağında toplandı.

Deniz yüzeyini kaplayan atıklar nedeniyle balıkçılar barınaktan ayrılamazken, bazı teknelerde hasar oluştu.

Balıkçı Necip Ük, AA muhabirine, denize açılmak istediği sırada bir odun parçasının teknesinin şaftını kırdığını söyledi.

Kooperatife 58 balıkçının kayıtlı olduğunu belirten Ük, "Şu anda balıkçı arkadaşlarımızla denize açılamıyoruz." dedi.

Kaynak: AA