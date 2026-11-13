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Kocaeli Karamürsel'de lise öğrencileri pazarda aile bütünlüğü mesajı dağıttı

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Kocaeli Karamürsel'de lise öğrencileri pazarda aile bütünlüğü mesajı dağıttı
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Kocaeli Karamürsel'de lise öğrencileri, ÇEDES projesi kapsamında 'Aile Bütünlüğü' temasıyla Karamürsel Cuma Pazarı'nda farkındalık etkinliği düzenledi. Öğrenciler pankart ve dövizlerle esnafa lokum ikram etti, ayet ve hadisli bilgilendirici mesajları vatandaşlara dağıttı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde lise öğrencileri, aile bütünlüğünün önemine dikkati çekmek amacıyla vatandaşlara bilgilendirici mesajlar dağıttı.

Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES)" projesi kapsamında "Aile Bütünlüğü" temasıyla Karamürsel Cuma Pazarı'nda farkındalık etkinliği düzenledi.

Vatandaşlar ve esnafla bir araya gelen öğrenciler, aile bağlarının korunması, sevgi, saygı, merhamet ve dayanışma değerlerinin yaşatılmasının önemine dikkati çekti.

Hazırladıkları pankart ve dövizlerle pazarı gezen öğrenciler, esnafa lokum ikram etti. Öğrenciler ayrıca aile hayatının önemine ilişkin ayet ve hadislerin yer aldığı bilgilendirici mesajları vatandaşlara dağıttı.

Kaynak: AA
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