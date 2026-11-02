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Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi öğrencileri Karamürsel'de çöp topladı

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Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi öğrencileri Karamürsel'de çöp topladı
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Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi öğrencileri, Denizci Öğrenciler Derneği'nin geleneksel etkinliği kapsamında Karamürsel sahilinde çöp topladı. 29 Ekim temasıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, sahildeki atıkları temizleyerek çevre duyarlılığına dikkat çekti.

Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi öğrencileri, Karamürsel sahilinde temizlik etkinliği düzenledi. Gerçekleştirilen etkinlikte sahildeki çöpleri toplayan gençler, çevrenin korunmasına yönelik farkındalık oluşturdu.

Denizci Öğrenciler Derneği'nce geleneksel olarak düzenlenen etkinliğe katılan üniversiteliler, sahil boyunca temizlik çalışması yaptı. Doğaya bırakılan atıkları toplayan gençler, çevre duyarlılığının önemine dikkat çekti. Etkinlik hakkında bilgi veren Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi öğrencisi Ahmet Can Bostancı, "Denizci Öğrenciler Derneği adında bir derneğimiz var. Her sene 29 Ekim teması altında çöp toplama, sahil temizliği etkinliğimiz oluyor. Burada da arkadaşlarımız bize yardım ediyor" dedi.

Etkinliğe katılan İkra Akış ise "Bu tür çevre etkinlikleri aslında hepimizin çevreye ne kadar duyarlı olduğunu göstermemiz gereken bir etkinlik. Burada bulunarak bütün arkadaşlarımızla hem sahil temizliği yapıyoruz hem de diğer arkadaşlarımızın çevre bilincini geliştirmiş oluyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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