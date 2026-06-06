Karamürsel'de Deneyap Teknoloji Atölyeleri seçme sınavında başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Deneyap Teknoloji Atölyeleri kapsamında düzenlenen öğrenci seçme sınavında başarılı olan Kaymakam Hikmet Özbağcı İlkokulu öğrencileri için tören düzenlendi.

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak "e-sınav" yöntemiyle gerçekleştirilen sınavda, Kaymakam Hikmet Özbağcı İlkokulundan 11 öğrenci başarılı oldu.

Okulda düzenlenen törende, sınavda dereceye giren dördüncü sınıf öğrencileri Hüseyin Kaan Döncel, Yusuf Kağan Çimen, Ahmet Oğuz Keskin, Taha Demir, Çınar Alicikoğlu, Erva Buğlem Bekçi, Mustafa Eylem Sevim, Mert Hamza Çetinkaya, Mirza Dolgun, Yusuf Ensar Yağdıran ve Ahmet Saki Çiçek'e ödülleri verildi.

Törende konuşan Okul Müdürü Kamuran Ögcem, öğrencilerin tasarım, robotik kodlama, yazılım ve yapay zeka gibi 11 farklı alanda 3 yıl boyunca uygulamalı eğitim alacaklarını belirtti.

Eğitim modelinin gençlerin teknolojiyi tüketen değil, üreten ve geliştiren bireyler olmalarını hedeflediğini vurgulayan Ögcem, "Öğrencilerimizi ve onlara rehberlik eden öğretmenlerimiz Uğur Açıkgöz ile Faruk Çiçek'i kutluyorum. Gençlerimizin en iyi şekilde yetişmesine büyük önem veriyoruz." dedi.