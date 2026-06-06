Haberler

Karamürsel'de Deneyap Teknoloji Atölyeleri seçme sınavında başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi

Karamürsel'de Deneyap Teknoloji Atölyeleri seçme sınavında başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli Karamürsel'de Deneyap Teknoloji Atölyeleri seçme sınavında başarılı olan 11 ilkokul öğrencisi için tören düzenlendi. Öğrenciler, 3 yıl boyunca yapay zeka ve robotik kodlama gibi alanlarda eğitim alacak.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Deneyap Teknoloji Atölyeleri kapsamında düzenlenen öğrenci seçme sınavında başarılı olan Kaymakam Hikmet Özbağcı İlkokulu öğrencileri için tören düzenlendi.

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak "e-sınav" yöntemiyle gerçekleştirilen sınavda, Kaymakam Hikmet Özbağcı İlkokulundan 11 öğrenci başarılı oldu.

Okulda düzenlenen törende, sınavda dereceye giren dördüncü sınıf öğrencileri Hüseyin Kaan Döncel, Yusuf Kağan Çimen, Ahmet Oğuz Keskin, Taha Demir, Çınar Alicikoğlu, Erva Buğlem Bekçi, Mustafa Eylem Sevim, Mert Hamza Çetinkaya, Mirza Dolgun, Yusuf Ensar Yağdıran ve Ahmet Saki Çiçek'e ödülleri verildi.

Törende konuşan Okul Müdürü Kamuran Ögcem, öğrencilerin tasarım, robotik kodlama, yazılım ve yapay zeka gibi 11 farklı alanda 3 yıl boyunca uygulamalı eğitim alacaklarını belirtti.

Eğitim modelinin gençlerin teknolojiyi tüketen değil, üreten ve geliştiren bireyler olmalarını hedeflediğini vurgulayan Ögcem, "Öğrencilerimizi ve onlara rehberlik eden öğretmenlerimiz Uğur Açıkgöz ile Faruk Çiçek'i kutluyorum. Gençlerimizin en iyi şekilde yetişmesine büyük önem veriyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Melih Palas
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında çağrıda bulundu: Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin

Erdoğan'dan dikkat çeken çağrı: Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin
Keir Starmer: Rusya 4 yıl içerisinde NATO'ya saldırabilir

Savaşın ayak sesi! Başbakan, Rus saldırıları için ilk kez tarih verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'ın çıldırdığı anlar: Hadi lan oradan, geç yerine

Bir anda çıldırdı: Hadi lan oradan...
Vatikan'ın 400 yıllık gizemli el yazması Borg Şifresi yapay zeka ile çözüldü

Tarihin en büyük gizemlerinden birini yapay zeka çözdü
Vincenzo Italiano: Hedefimiz en iyi oyuncuları almak

Beşiktaşlıları ayağa kaldırdı! Yeni sezona bomba gibi giriyor
Seçim öncesi dikkat çeken atmosfer! Tezahüratlarda Aziz Yıldırım farkı

Hangi aday önde? Tezahüratlardaki fark dikkat çekti
Mitingde büyük gerginlik! Özgür Özel, yuhalanan ismi makam aracına aldı

Büyük gerginlik! Özgür Özel, makam aracına alarak kurtardı
50 yaşındaki Nurgül Yeşilçay'dan cesur paylaşım: Tek bikiniyle...

Tek bikiniyle köyden koya!

Ali Koç'un Fenerbahçe'ye bıraktığı para hayrete düşürdü

Fenerbahçe'ye bıraktığı para hayrete düşürdü