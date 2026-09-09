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Kocaeli'de Engelsiz Deniz Festivali gerçekleştirildi

Kocaeli'de Engelsiz Deniz Festivali gerçekleştirildi
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Kent Konseyince Karamürsel ilçesinde Engelsiz Deniz Festivali düzenledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Kent Konseyince Karamürsel ilçesinde Engelsiz Deniz Festivali düzenledi.

Engellilerin gereksinimlerine göre hazırlanan Altınkemer Plajı'ndaki festivalde, çeşitli su sporları etkinlikleri gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, engelsiz kent için çalıştıklarını belirterek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ceyhun Yalçın da denizden ve sahillerden herkesin eşit şekilde faydalanabilmesini önemsediklerini kaydetti.

Etkinliğe, Karamürsel Kaymakamı Kemal İnan, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, AK Parti İlçe Başkanı Mecit Erdoğan ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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