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Karamürsel'de orman yangını kontrol altında

Karamürsel'de orman yangını kontrol altında
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde otluk alanda başlayıp ormana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde otluk alanda başlayıp ormana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Çamdibi Mahallesi baraj mevkisinde otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye orman, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, vatandaşların da desteğiyle yangını kısa sürede söndürdü.

Kaynak: AA
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