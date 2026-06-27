Karamürsel'de Ereğli Kültür ve Dayanışma Derneği'ne ziyaret

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ın eşi Songül Aktaş, beraberindeki bazı protokol üyelerinin eşleriyle Karamürsel ilçesindeki Ereğli Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

Ereğli Mahallesi'ndeki dernek binasında gerçekleşen ziyarette Aktaş, Dernek Başkanı Ahu Gülbaş'tan derneğin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Gülbaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarete, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü'nün eşi Ümmühan Hülagü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın eşi Figen Büyükakın ve Karamürsel Kaymakamı Kemal İnan'ın eşi Sedef İnan yer aldı.