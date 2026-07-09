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Kocaeli'de havuza düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kocaeli'de havuza düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ailesiyle tatil yaptığı tesisin havuzuna düşen 4 yaşındaki Seyit Hamza Arvasi, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ailesiyle tatil yaptığı tesisin havuzuna düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, dün Oluklu Mahallesi'nde bulunan bir konaklama tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan ailesiyle konaklama tesisine tatile gelen Seyit Hamza Arvasi (4), henüz belirlenemeyen bir nedenle havuza düştü. Suda çırpındığını fark eden ailesi, küçük çocuğu havuzdan çıkararak durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Seyit Hamza Arvasi, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Seyit Hamza'nın cenazesinin, İstanbul Esenyurt Bilal Habeşi Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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