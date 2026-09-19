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Kocaeli'de 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

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Kocaeli'de 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
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Kocaeli'nin Karamürsel ve Darıca ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kocaeli'nin Karamürsel ve Darıca ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi'ndeki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi matematik öğretmeni Fatih Mehmet Çelikpazu, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Törene Kaymakam Kemal İnan, Karamürsel Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Elik, Belediye Başkan Yardımcısı İlkay Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yavuz Yiğit, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Küçükdoğru, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Bozkurt, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Darıca

Darıca ilçesi Cevher Dudayev Parkı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Darıca Şube Başkanı Hüseyin Çoban, Türk milletinin tarih boyunca bağımsızlığından taviz vermediğini vurguladı.

Çoban, vatanın yalnızca bir toprak parçası olmadığını dile getirerek, "Vatan uğruna can verilen topraktır. Bayrak uğruna şehit olunan, uğruna gazilik mertebesine erişilen emanettir. Bağımsızlık ise bu milletin kaderidir." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Darıca Şehitliği ziyaret edildi, Eyüpoğlu Camisi'nde mevlit okundu.

Programa, Kaymakam Yaşar Dönmez, Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Kaynak: AA
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