Tatilde acı son! Havuza düşen 4 yaşındaki çocuktan kahreden haber
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ailesiyle birlikte tatil için gittiği tesiste havuza düşen 4 yaşındaki S.H.A, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde havuza düşen 4 yaşındaki çocuk, hastanede hayatını kaybetti.
AİLESİYLE BİRLİKTE TATİLDEYDİ
Ailesiyle İstanbul'dan tatil için Oluklu Mahallesi'ndeki konaklama tesisine gelen erkek çocuğu S.H.A, dün havuza düştü.
HASTANEDEN GELEN HABER KAHRETTİ
Ailesinin fark etmesinin ardından havuzdan çıkarılarak Karamürsel Devlet Hastanesine götürülen çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
S.H.A'nın cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA / Melih Palas