Kocaeli Karamürsel'de kolon-kiriş sesi ihbarıyla boşaltılan 7 katlı bina mühürlendi

Kocaeli Karamürsel'de kolon-kiriş sesi ihbarıyla boşaltılan 7 katlı bina mühürlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli Karamürsel'de kolon ve kirişlerinden ses geldiği ihbarıyla 27 Ekim'de boşaltılan 7 katlı Cansever Apartmanı mühürlendi. Bina çevresine bariyer konuldu, girişler engellendi ve polis apartman önünde nöbet tutuyor.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kolon ve kirişlerinden ses geldiği ihbarı üzerine tedbiren boşaltılan 7 katlı binada güvenlik önlemleri alındı.
4 Temmuz Mahallesi Amiral Caddesi'ndeki 7 katlı Cansever Apartmanı'nın 27 Ekim'de, bazı kişilerin kolon ve kirişlerinden ses geldiği yönündeki ihbarının ardından boşaltılmasına ilişkin incelemeler sürüyor.
Mühürlenen binanın çevresine bariyerler yerleştirilerek içeriye girişler engellendi.
Binanın durumunun alınacak karot örneğinin incelenmesi ve hazırlanacak raporun ardından netleşmesi bekleniyor.
Öte yandan polis ekipleri, binaya girişleri engellemek ve olası güvenlik sorunlarının önüne geçmek amacıyla apartmanın önünde nöbet tutuyor.