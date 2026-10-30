Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kocaeli Karamürsel'de kolon-kiriş sesi ihbarıyla boşaltılan 7 katlı bina mühürlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli Karamürsel'de kolon-kiriş sesi ihbarıyla boşaltılan 7 katlı bina mühürlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli Karamürsel'de kolon ve kirişlerinden ses geldiği ihbarıyla 27 Ekim'de boşaltılan 7 katlı Cansever Apartmanı mühürlendi. Bina çevresine bariyer konuldu, girişler engellendi ve polis apartman önünde nöbet tutuyor.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kolon ve kirişlerinden ses geldiği ihbarı üzerine tedbiren boşaltılan 7 katlı binada güvenlik önlemleri alındı.

4 Temmuz Mahallesi Amiral Caddesi'ndeki 7 katlı Cansever Apartmanı'nın 27 Ekim'de, bazı kişilerin kolon ve kirişlerinden ses geldiği yönündeki ihbarının ardından boşaltılmasına ilişkin incelemeler sürüyor.

Mühürlenen binanın çevresine bariyerler yerleştirilerek içeriye girişler engellendi.

Binanın durumunun alınacak karot örneğinin incelenmesi ve hazırlanacak raporun ardından netleşmesi bekleniyor.

Öte yandan polis ekipleri, binaya girişleri engellemek ve olası güvenlik sorunlarının önüne geçmek amacıyla apartmanın önünde nöbet tutuyor.

Kaynak: AA
Osimhen Konya'ya gitmedi! İşte nedeni

Osimhen Konya'ya gitmedi! İşte nedeni
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa'da kiracı kadından 4 yıllık yıldırma iddiası! Mülk sahibinin kardeşinin gece yaptıkları kamerada

Gece karavanla gelip dükkanın önünü dağıttı! 4 yıldır bitmiyor
Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
4 kişiyi kurtarmak için orduyu harekete geçirdi: Bu bir işgal değil

2 bin askerle başka bir ülkeye girdiler
Öksürük için gittiği sağlık kabininde iğne sonrası öldü! Gaziantep'teki davada 2 sanık tutuklandı

İğneden sonra yere yığıldı! Kabinin sırrı mahkemede çıktı
Türkiye'nin yıllardır beklediği adım atıldı! Sincar'da yeni dönem

Türkiye'nin yıllardır beklediği adım atıldı
Çanakkale'de feci kaza! Direğe çarpan otomobil ikiye ayrıldı, 2 genç hayatını kaybetti

Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü! 2 genç kurtulamadı
Van Gölü'nde korkutan tablo! Son 10 yılda olanlar şaşırttı

Türkiye'yi alarma geçiren görüntü!