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Karamürsel'de aranan hükümlü yakalandı

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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, 'kasten yaralama' suçundan 15 yıl 1 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde hakkında 15 yıl 1 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "kasten yaralama" suçundan hakkında 15 yıl 1 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişiyi Karamürsel'de yakaladı.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Melih Palas
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