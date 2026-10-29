Kocaeli'de dalgıçlar Cumhuriyet'in 103. yılını denizde bayrak açarak kutladı

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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir grup dalgıç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü denizde Türk bayrağı açarak kutladı.

Karamürsel Su Altı Sporları Derneği (KARSAD) Başkanı Zeki Şirinoğlu ve dernek üyesi dalgıçlardan oluşan 10 kişilik ekip, İzmit Körfezi'nde dalış gerçekleştirdi.

Dalgıçlar, su yüzeyinde Türk bayrağı açarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

KARSAD Başkanı Şirinoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatan uğruna can veren tüm şehitleri saygı, sevgi ve minnetle andıklarını belirtti.

Etkinliği, Karamürsel Kaymakamı Kemal İnan, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, Karamürsel Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Elik, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Küçükdoğru, İlçe Jandarma Komutanı Yavuz Yiğit ve vatandaşlar izledi.

Kaynak: AA