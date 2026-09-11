Kocaeli'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

D-130 kara yolu Yalova istikameti Kayacık Mahallesi Kırahmetoğlu mevkisinde M.T.G. (32) idaresindeki motosiklet refüje çarptı.

Kazada sürücü yaralandı, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırılan M.T.G, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA