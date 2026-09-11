Haberler

Kocaeli'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

D-130 kara yolu Yalova istikameti Kayacık Mahallesi Kırahmetoğlu mevkisinde M.T.G. (32) idaresindeki motosiklet refüje çarptı.

Kazada sürücü yaralandı, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırılan M.T.G, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
Fenerbahçe'den yeni bir açıklama daha: İsmail Kartal görevinin başındadır

Büyük ters köşe! Fenerbahçe'den İsmail Kartal için bir açıklama daha
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler için tam 100 milyon Euro

Arda için inanılmaz teklif! Real Madrid anında kabul edebilir
Esenyurt’ta asansör faciası! Apartman görevlisi can verdi

Apartmanda facia! Çocukları kurtarmak isterken can verdi
Rojda Yakışıklı cinayetinde ilk duruşmasında sanıktan kan donduran savunma: Nabzına baktım, çalışsa hastaneye götürecektim

Rojda'yı hayattan koparan caniden pişkin savunma: Nabzına baktım...
Gelin arabasına asılan yazıya bakın! Kayınpeder görüp damadı hastanelik etti

Kayınpederi çıldırtan yazı! Damadı hastanelik etti
Ülkesinin kralı olma teklifini reddetti, seçtiği meslek bakın ne oldu

Ülkesinin kralı olma teklifini reddetti, seçtiği meslek bakın ne oldu
Aleyna Tilki'den bomba itiraf: En son anaokulunda aldatılmıştım...

"Vay..." diyerek duyurdu! Genç şarkıcıdan bomba itiraf
A Milli Futsal Takımı'na acı haber

Türk futbolunun acı günü