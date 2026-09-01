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Karamürsel'de anız yangını ormana sıçradı: Söndürüldü

Karamürsel'de anız yangını ormana sıçradı: Söndürüldü
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Kocaeli Karamürsel'de anızlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın söndürülürken, anızlık alan ve bazı ağaçlar zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde anızlık alanda başlayarak ormana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Fulacık ve Tahtalı mahalleleri arasındaki anızlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, yakındaki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, belediye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına 1 yangın söndürme helikopteri havadan destek verdi.

Bölgedeki bazı vatandaşların da destek verdiği çalışmalar sonucu söndürülen yangında anızlık alan ve bazı ağaçlar zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA
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