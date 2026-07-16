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Karamürsel'de 15 Temmuz etkinliği

Karamürsel'de 15 Temmuz etkinliği
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte saygı duruşu, İstiklal Marşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması, Kur'an-ı Kerim okuma ve dua yapıldı; programa kaymakam, başsavcı, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

4 Temmuz Mahallesi Atatürk Anıt Alanı'nda yapılan programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin konuşması ekrana yansıtıldı.

Daha sonra Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Programın sonunda camilerde sela okundu, Türk Kızılay Karamürsel Şubesince vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Programa, Kaymakam Kemal İnan, Karamürsel Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Elik, Belediye Başkan Yardımcısı İlkay Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Başdemir, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yavuz Yiğit, İlçe Müftüsü Caner Akdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Bozkurt, siyasi parti ilçe başkanları, daire amirleri, okul müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, meclis üyeleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Melih Palas
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