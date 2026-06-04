Kocaeli'de yumurta deposunda çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir yumurta deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü ve depoda hasara yol açtı.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yumurta deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.
4 Temmuz Mahallesi Ahmet Özel Sokak'taki bir binanın zemin katında bulunan yumurta deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi, bina tedbir amacıyla boşaltıldı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın depoda hasara yol açtı.
Kaynak: AA / Melih Palas