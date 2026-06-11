Yangında mahsur kalan kadın ve çocuk kurtarıldı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 6 katlı apartmanın en üst katında çıkan yangında mahsur kalan kadın ile çocuk ekipler tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 2 kişi, kontrol amaçlı hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi'nde bulunan 6 katlı apartmanın 6. katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, dairede mahsur kalan kadın ile çocuğu kurtardı. Dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, olayda can kaybı yaşanmadı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı