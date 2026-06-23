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Kocaeli'de motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kazada yeni detaylar ortaya çıktı

Kocaeli'de motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kazada yeni detaylar ortaya çıktı
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde motosiklet sürücüsü Kadir Eren Korkmaz'ın hayatını kaybettiği kazaya karışan ve olay yerinden kaçan otomobil, polis ekiplerince Karamürsel'de park halinde bulundu. Sürücünün kimliği araştırılıyor.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde motosikletlinin hayatını kaybettiği kazanın, otomobil ile çarpışması sonucu meydana geldiği ortaya çıktı. Olay yerinden kaçan otomobil, polis ekiplerinin çalışması sonucu Karamürsel'de park halinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde işten evine gitmek üzere yola çıkan Kadir Eren Korkmaz idaresindeki 34 KDL 028 plakalı motosiklet, D-130 kara yolu Karamürsel istikameti Ulaşlı Gonca mevkisinde kontrolden çıkarak önce orta refüje, ardından savrularak bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan genç sürücü, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kaza yerinden kaçan araç Ereğli'de bulundu

Olayın ardından polis ekiplerince bölgede yapılan detaylı incelemelerde, kazaya başka bir aracın daha karıştığı ortaya çıktı. Motosikletin savrulmadan önce ST 217 plakalı Mercedes marka bir otomobil ile çarpıştığı ve söz konusu aracın kaza sonrası olay yerinde durmayarak kaçtığı tespit edildi.

Harekete geçen polis, yaptıkları arama çalışmaları sonucunda kazaya karışan otomobili Karamürsel'in Ereğli mevkisinde park halinde buldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından otomobil, çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Sürücünün tespiti için çalışmalar sürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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