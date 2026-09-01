Haberler

Karamürsel ve İznik Sınırındaki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Karamürsel ve İznik Sınırındaki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Karamürsel ile Bursa'nın İznik ilçeleri sınırında anızlık alanda başlayıp rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yaklaşık 3,5 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesi ile Bursa'nın İznik ilçesi sınırında çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Karamürsel'in Fulacık ve Tahtalı mahalleleri ile İznik'in Sarıalan ve Yörükler mahallelerinin bulunduğu sınıra yakın bölgede çıktı. Anızlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın saat 18.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı

Süleymancılar soruşturmasında, eski içişleri bakanı hakkında karar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Times Meydanı’nda yaralanmıştı: Dünyaca ünlü bankacı hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü bankacı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti
Yarı çıplak halde minibüse bindi! Sonrasında yaptıkları akılalmaz

Yolun ortasında akılalmaz görüntü
Fenerbahçe'den Necati Ateş hakkında suç duyurusu

Fenerbahçe'den Necati Ateş hakkında suç duyurusu

Trump'ın gözbebeği maden Türkiye’den çıktı! 3 mahalle hemen kamulaştırdı

Trump'ın gözbebeği Türkiye’den çıktı, 3 bölge hemen kamulaştırıldı
Milyonların sinir uçlarıyla oynuyan Diego Carlos yolun sonuna geldi

Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, yolun sonuna geldi
Muhittin Böcek hakkında mide bulandıran 'Grup halinde cinsel ilişki' iddiası

Mide bulandıran "Grup seks" iddiası! 11 kadını işe alacağız diye...
Kimse görmüyor sandılar ama kamera rezilliklerini böyle kaydetti

Kimse görmüyor sandılar ama rezillikleri kamerada