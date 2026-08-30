Haberler

Karamürsel'de Denizde Zafer Coşkusu

Karamürsel'de Denizde Zafer Coşkusu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünde KARSAD'ın 26 dalgıcı, deniz yüzeyinde 54 metrekarelik Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı. Marşlar eşliğinde kıyıya taşınan bayrak, vatandaşlar tarafından alkışlandı; törene kaymakam, belediye başkanı ve protokol üyeleri katıldı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla denizde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açıldı.

Karamürsel Su Altı Sporları Derneği (KARSAD) tarafından ilçe sahilinde düzenlenen etkinliğe 26 dalgıç katıldı.

Dalışın ardından deniz yüzeyinde 54 metrekarelik Türk bayrağı ile Atatürk posteri açan dalgıçlar, kıyıda bekleyen vatandaşlar tarafından alkışlandı.

Dalgıçlar, Türk bayrağı ve Atatürk posterini marşlar eşliğinde kıyıya taşıdı.

Programa, Karamürsel Kaymakamı Kemal İnan, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Çalkı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yavuz Yiğit, İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Veysel Yıldırım ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
KKTC'nin Girne açıklarında 279 kişiyi taşıyan yolcu gemisi battı

Girne açıklarında can pazarı! 279 kişiyi taşıyan yolcu gemisi battı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Melih Gökçek hakkında resen soruşturma başlatıldı

Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı
Araç sahiplerine kötü haber! Motorine vergi zammı geliyor

İndirim sevinci kısa sürdü! 1 Eylül’de dev zam geliyor
Ünlü iş insanı Yavuz Kahriman’ın oğlu dünyaevine girdi! Halaya duran isimler dikkat çekti

Ünlü iş insanının oğlu dünyaevine girdi! Halaya duran isimlere bakın
Terör örgütü mensuplarının posterini asan 4 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'da provokasyon! Hemen gözaltına alındılar
Mahrem görüntü skandalında yeni gelişme! Şüpheli sayısı 3’e çıktı

Güzellik merkezindeki skandal büyüyor! Kritik isim yakalandı
Las Vegas'tan Kars'a gelin geldi: İlk 3 teklife bahane buldu ama 4'üncüye bulamadı

Las Vegas'tan Kars'a gelin geldi
Cem Yılmaz'ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme: Espri bile yapıyor

Cem Yılmaz’dan yüzleri güldüren haber! Hastane odasında bakın ne yaptı